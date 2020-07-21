21 липня вшановується ікона Казанської Божої Матері. Як свідчить легенда, одній маленькій дівчинці приснився сон, у якому вона отримала звістку від святої про зариту в землю ікону. Через деякий час у вказаному місці відкопали ікону Казанської Божої Матері, а згодом на тому місці збудували храм.

Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Олександр.

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Народні прикмети на 21 липня

– В лісах достигла чорниця – приступайте до збирання озимого жита.

– Яка погода на Прокопія – такою вона буде 2 серпня на день Іллі.

– Якщо 21 липня на небі молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.

Що можна робити 21 липня

Щоб позбутися від недуг, сьогодні водою з криниці можна вмиватися, митися, прати і навіть кропити одяг.

Що не можна робити 21 липня