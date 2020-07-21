21 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
21 липня вшановується ікона Казанської Божої Матері. Як свідчить легенда, одній маленькій дівчинці приснився сон, у якому вона отримала звістку від святої про зариту в землю ікону. Через деякий час у вказаному місці відкопали ікону Казанської Божої Матері, а згодом на тому місці збудували храм.
Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Олександр.
Читайте також З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
Народні прикмети на 21 липня
– В лісах достигла чорниця – приступайте до збирання озимого жита.
– Яка погода на Прокопія – такою вона буде 2 серпня на день Іллі.
– Якщо 21 липня на небі молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.
Що можна робити 21 липня
- Щоб позбутися від недуг, сьогодні водою з криниці можна вмиватися, митися, прати і навіть кропити одяг.
Що не можна робити 21 липня
- Уникайте сьогодні роботи під час якої можете забруднитися. Якщо на вашому одязі не буде жодних плям, то на вас чекатиме успіх та благополуччя.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter