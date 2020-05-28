21-річного репера Houdini зухвало застрелили у Канаді

У канадському Торонто сталось зухвале вбивство. 21-річного репера Houdini справжнє ім'я якого – Дімарджіо Дженкінс, застрелили просто посеред вулиці.

За інформацією місцевого видання Toronto Sun, напад стався, коли Houdini йшов вулицею з 15-річним підлітком. Коли хлопці проходили повз готель, припарковане авто нападників різко розвернулось і звідти відкрилась стрілянина. Репера з вогнепальними пораненнями доправили до лікарні, однак врятувати 21-річного музиканта не вдалось. Справу розслідують, як навмисне вбивство.

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Окрім цього, правоохоронці повідомили журналістів, що внаслідок нападу постраждали ще двоє осіб. До лікарні доправили підлітка, який супроводжував Houdini, а також 27-річну дівчину, яка була очевидицею вбивства. Наразі за їхнє життя борються медики.

Правоохоронці поки не затримали зухвалих нападників. Водночас адвокат репера звернувся до влади з проханням ретельно розслідувати справу, адже Houdini став 30 жертвою від початку 2020 року, який загинув у результаті стрілянини на вулиці.

Що відомо про Houdini

Репер Houdini був висхідною зіркою Канади. Він народився і виріс в Торонто, тому підозрюють, що нападники знали його щоденні маршрути.

Перед смертю музикант встиг випустити мініальбом із назвою underGROUND та анонсував випуск нових пісень, записаних із музикантом Tory Lanez. Найпопулярнішими треками Houdini були Late Nights, Myself і Backseats.

Дивіться кліп до пісні Houdini – Late Nights: відео