21 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

21 травня вшановують пам'ять святого апостола та євангеліста Іоанна Богослова. Святий апостол був сином Заведея і Саломії – дочки святого Йосифа Обручника.

За сповідання віри в Господа, апостола засудили до смерті. Він мав випити отруту і одразу померти, однак після випитої смертельної чаші він залишився живим. До кінця своїх днів він здійснював чудеса.

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Апостол прожив більше 100 років і залишився єдиною живою людиною, яка бачила Ісуса Христа під час його земного життя.

Іменини сьогодні святкують: Іван, Арсен, Станіслав.

Народні прикмети на 21 травня

– Черемха 21 травня цвіте – пора сіяти пшеницю.

– Хмари в одну купу збиваються – чекайте негоди.

– Дощовий день – до врожаю грибів.

– Вечірнє небо червоне – на гарну погоду.

Що можна робити 21 травня

До сходу сонця треба зібрати росу. Наші предки вірили, що якщо нею протерти хворі очі – людина незабаром одужає. Дівчата вмивалися росою, щоб бути красивими, а старші жінки, аби не боліла голова.

Що не можна робити 21 травня