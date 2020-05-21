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21 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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21 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 21 травня / Фото з відкритих джерел

21 травня вшановують пам'ять святого апостола та євангеліста Іоанна Богослова. Святий апостол був сином Заведея і Саломії – дочки святого Йосифа Обручника.

За сповідання віри в Господа, апостола засудили до смерті. Він мав випити отруту і одразу померти, однак після випитої смертельної чаші він залишився живим. До кінця своїх днів він здійснював чудеса.

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Апостол прожив більше 100 років і залишився єдиною живою людиною, яка бачила Ісуса Христа під час його земного життя. 

Іменини сьогодні святкують: Іван, Арсен, Станіслав. 

Народні прикмети на 21 травня

 – Черемха 21 травня цвіте – пора сіяти пшеницю.

 – Хмари в одну купу збиваються – чекайте негоди.

 – Дощовий день – до врожаю грибів.

 – Вечірнє небо червоне – на гарну погоду.

Що можна робити 21 травня

  1. До сходу сонця треба зібрати росу. Наші предки вірили, що якщо нею протерти хворі очі – людина незабаром одужає. Дівчата вмивалися росою, щоб бути красивими, а старші жінки, аби не боліла голова. 

Що не можна робити 21 травня 

  1. Не нарікайте сьогодні на свою долю, адже негативні думки притягнуть у ваше життя негативні події.
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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