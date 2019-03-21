21 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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21 березня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 21 березня / unsplash.com

21 березня – свято весняного сонцевороту. Цього дня варто у свій будинок принести якомога більше гілок верби і поставити у кожній кімнаті. Вважається, що це сприяє красі, здоров'ю та чистоті. Якщо гілка верби цього дня буде стояти у вашому будинку, то вона вижене всі труднощі і скорботи з дому, принесе щастя сім'ї та добробут.

Іменини сьогодні святкують: Володимир, Іван, Панас.

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Народні прикмети на 21 березня

– Птахи в'ють гнізда з сонячної сторони – літо буде холодним. 

– Рано прилетіли жайворонки – прикмета того, що весна буде теплою.

– Сніг 21 березня ще не зійшов, але верба вже зацвіла – погода буде теплою.

– З'явився туман – чекайте заморозків.

– По небу швидко пливуть високі хмари – незабаром настане тепло.

– Сонячний день 21 березня віщує тепле літо. Якщо на вулиці холодно і похмуро, то літні місяці будуть такими ж.

Що можна робити 21 березня

1. Якщо ввечері вийти на перехрестя і сказати: "Один, два, три!", то можна побачити своє майбутнє. Якщо проїде червона машина – зустрінете любов. Чорна машина передвіщає неприємності, зелена – гроші, синя – мрії здійсняться, сіра – будуть зміни в житті, жовта – вас чекає успіх.

2. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.

Що не можна робити 21 березня

1. Самому садити вербу у дворі власного будинку – до смерті.

2. Цього дня не можна починати серйозні справи, оскільки успіху не буде. Тож не будуйте плани на майбутнє, адже, швидше за все, вони не здійсняться. 

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Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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