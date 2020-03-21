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21 березня - яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 21 березня / Фото з відкритих джерел

21 березня в народному календарі відзначають день преподобного Феофілакта сповідника, єпископа Нікомидійського. Вважається, що в цей день прилітають усі пташки і приносять з собою тепло.

Іменини сьогодні святкують: Володимир, Іван, Панас.

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Народні прикмети на 21 березня

 – Яка сьогодні погода, такою вона буде і все літо.

 – День оповитий туманом, значить, скоро будуть заморозки.

 – Якщо хмари пливуть по небу швидко і високо – гарна погода протримається ще довго. 

 – Якщо з південної сторони багато пташиних гнізд, значить, літо буде холодним.

 – Жайворонки повернулись додому – весна буде теплою.

Що можна робити 21 березня

1.Якщо відшмагати вербою хворого, то він одужає, а здоровий не буде хворіти.

2.Гілочка верби, зрізана 21 березня, очистить дім від безлічі смутку і горя.

Що не можна робити 21 березня 

1.Не рекомендується в цей день вирушати в далеку дорогу. 

2.Не можна підписувати важливі документи та позичати гроші. 

3.Забороняється в цей день проводити будь-які операції, адже хвороба може ще більше загостритися. 

4.Щоб не втратити красу, жінкам не можна спати під місячним сяйвом. 

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Автор: Квітослава Туз
Теги: Традиції LifeStyle
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