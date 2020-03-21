21 березня - яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

21 березня в народному календарі відзначають день преподобного Феофілакта сповідника, єпископа Нікомидійського. Вважається, що в цей день прилітають усі пташки і приносять з собою тепло.

Іменини сьогодні святкують: Володимир, Іван, Панас.

​Читайте також: Великдень у 2020 році: дата свята і традиції

Народні прикмети на 21 березня

– Яка сьогодні погода, такою вона буде і все літо.

– День оповитий туманом, значить, скоро будуть заморозки.

– Якщо хмари пливуть по небу швидко і високо – гарна погода протримається ще довго.

– Якщо з південної сторони багато пташиних гнізд, значить, літо буде холодним.

– Жайворонки повернулись додому – весна буде теплою.

Що можна робити 21 березня

1.Якщо відшмагати вербою хворого, то він одужає, а здоровий не буде хворіти.

2.Гілочка верби, зрізана 21 березня, очистить дім від безлічі смутку і горя.

Що не можна робити 21 березня

1.Не рекомендується в цей день вирушати в далеку дорогу.

2.Не можна підписувати важливі документи та позичати гроші.

3.Забороняється в цей день проводити будь-які операції, адже хвороба може ще більше загостритися.

4.Щоб не втратити красу, жінкам не можна спати під місячним сяйвом.