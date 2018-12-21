21 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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21 грудня 2018 – свято в Україні та що не можна робити 21 грудня 2018
Що можна і не можна робити 21 грудня / unsplash.com

21 грудня 2018 року вшановують пам'ять Анфіси Римської. На Анфісу всім дівчатам належало займатися рукоділлям: прясти, ткати, шити, вишивати. Бажано це було робити на самоті.

Сьогодні також відзначають Міжнародний день кросворду. Першим його творцем був журналіст Артур Уїнн з Ліверпуля. Він винайшов новий підхід у роботі зі словом: уклав літери в клітини, клітини розмістив у смужки і назвав це "cross-word puzzle". 

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Іменини 21 грудня святкують: Анфіса, Вікторія, Кирило, Сергій.

Народні прикмети на 21 грудня:

Тихий і морозний день – зима буде м'якою і сніжною.

Синиці 21 грудня шукають укриття – чекайте хуртовини.

Почалася завірюха – влітку буде багато опадів.

Снігопад віщує дощове літо.

Синиці з самого ранку цвірінькають – прикмета до того, що вночі вдарить мороз

Якщо 21 грудня птахи під дахом ховаються – буде заметіль. 

Що можна робити 21 грудня

1. Цього дня треба молитися Анфісі Римській, яка допомагає знайти у собі сили під час випробувань, вирішити конфліктні ситуації з керівництвом, захистити будинок від пожеж та інших лих.

Що можна робити 21 грудня
Що можна робити 21 грудня

2. Якщо незаміжня дівчина планує наступного року гуляти весілля, саме з цього дня їй варто починати готуватися до святкувань та розпочати вишивати рушник. 

3. Щоб самостійно захиститися від негативу на зап’ясті треба зав’язати шовкову нитку.

4. Викиньте усі старі речі – у такий спосіб ви попрощаєтеся з минулим і відкриєте шлях у щасливе майбутнє.

5. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною. 

6. Приділіть свій час медитаціям та духовним практикам. 

Що не можна робити 21 грудня

1. Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.

2. Намагайтеся ні з ким не сваритися та не входити у конфлікти, адже цього дня вашому недругу найлегше вам наврочити.

Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: 24 канал
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