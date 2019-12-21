21 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

21 грудня в народі вшановують пам'ять Анфіси Римської. За повір'ям, цього дня всім дівчатам треба займатися рукоділлям: прясти, ткати, шити, вишивати. Рекомендується це робити наодинці.

Іменини 21 грудня святкують: Анфіса, Вікторія, Кирило.

​Читайте також: Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах

Народні прикмети на 21 грудня

– Якщо 21 грудня птахи під дахом ховаються – чекайте на заметіль.

– Синиці з самого ранку цвірінькають – прикмета до того, що вночі вдарить мороз

– Тихий і морозний день – зима буде м'якою і сніжною.

– Снігопад віщує дощове літо.

– Почалася завірюха – влітку буде багато опадів.

Що можна робити 21 грудня

1. У цей день потрібно молитися Анфісі Римській, яка допомагає знайти у собі сили під час випробувань, вирішити конфліктні ситуації з керівництвом, захистити будинок від пожеж та інших лих.



Поради, як провести 21 грудня

2. Щоб захистити себе від негативу, на зап’ясті треба зав’язати шовкову нитку.

3. Приділіть свій час медитаціям та духовним практикам. Вони покращать ваше самопочуття.

4. Якщо незаміжня дівчина планує наступного року гуляти весілля, саме з цього дня їй варто починати готуватися до святкувань та розпочати вишивати весільний рушник.

5. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною.

6. Викиньте усі свої старі реч. В такий спосіб ви попрощаєтеся з минулим і відкриєте шлях у щасливе майбутнє.

Що не можна робити 21 грудня

1 . Постарайтеся ні з ким не сваритися та не входити у конфлікти, адже цього дня вашому недругу найлегше вам наврочити.

2. Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.