21 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

21 квітня в народному календарі відзначається день священномученика апостола Родіона.

Іменини сьогодні святкують: Ларіон, Іван.

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Народні прикмети на 21 квітня

– Якщо у цей день ранні та короткі сутінки з червонуватим місяцем, то на наступний день буде тепло, але з грозами.

– Яскрава сонячна погода, то буде раннє літо.

– Якщо у цей день хмарність і туман, то буде неврожайний рік.

– Якщо у цей день теплий вечір і тиха ніч, то буде спекотне і сухе літо.

– Якщо у цей день туманний ранок, то чекайте негоди у літні дні.

Що можна робити 21 квітня

В народі вірили, що вода цього дня має цілющу силу, тому варто випити воду з джерела та омити нею лице.

Що не можна робити 21 квітня