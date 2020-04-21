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21 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 21 квітня / Фото з відкритих джерел

21 квітня в народному календарі відзначається день священномученика апостола Родіона.

Іменини сьогодні святкують: Ларіон, Іван.

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Народні прикмети на 21 квітня

 – Якщо у цей день ранні та короткі сутінки з червонуватим місяцем, то на наступний день буде тепло, але з грозами.

 – Яскрава сонячна погода, то буде раннє літо.

 – Якщо у цей день хмарність і туман, то буде неврожайний рік.

 – Якщо у цей день теплий вечір і тиха ніч, то буде спекотне і сухе літо.

 – Якщо у цей день туманний ранок, то чекайте негоди у літні дні.

Що можна робити 21 квітня

  1. В народі вірили, що вода цього дня має цілющу силу, тому варто випити воду з джерела та омити нею лице. 

Що не можна робити 21 квітня

  1. Сьогоднішній день вважається небезпечним, тому рекомендується не виходити з дому без особливих на це потреб. 
  2. У цей день варто відмовитися від будь-яких починань. 
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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