21 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
21 квітня в народному календарі відзначається день священномученика апостола Родіона.
Іменини сьогодні святкують: Ларіон, Іван.
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Народні прикмети на 21 квітня
– Якщо у цей день ранні та короткі сутінки з червонуватим місяцем, то на наступний день буде тепло, але з грозами.
– Яскрава сонячна погода, то буде раннє літо.
– Якщо у цей день хмарність і туман, то буде неврожайний рік.
– Якщо у цей день теплий вечір і тиха ніч, то буде спекотне і сухе літо.
– Якщо у цей день туманний ранок, то чекайте негоди у літні дні.
Що можна робити 21 квітня
- В народі вірили, що вода цього дня має цілющу силу, тому варто випити воду з джерела та омити нею лице.
Що не можна робити 21 квітня
- Сьогоднішній день вважається небезпечним, тому рекомендується не виходити з дому без особливих на це потреб.
- У цей день варто відмовитися від будь-яких починань.
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