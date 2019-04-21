21 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

21 квітня 2019 року відзначають день святого Руфа, святого "гадюшника". За народним повір'ям, цього дня не можна ходити в ліс, бо там повзають гадюки, і вони дуже кусають саме цього дня.

Предки вірили, що цього дня Місяць з Сонцем зустрічається, і ці зустрічі могли обіцяти щось добре або погане. Добра зустріч призводить до ясної і теплої погоди, за якою судили про тепле літо. Якщо зустріч була невдалою, то день був дощовим, і це був поганий знак.

Іменини сьогодні святкують: Ларіон, Іван, Юлія.

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Народні прикмети на 21 квітня

– Якщо вечір видався теплим, а ніч тихою, літо буде спекотним і сухим.

– Якщо день сонячний – літо настане скоро.

– Хмари і туман в цей день прогнозують "мокре" літо і неврожайний рік.

– Слов'яни вірили, що вода 21 квітня має цілющу силу, тому було прийнято вмиватися водою з джерела і пити її.

Що можна робити 21 квітня

1. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.

Що не можна робити 21 квітня

1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.