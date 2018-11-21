21 листопада 2018 року вшановують Святого Михайла. Християни вважають його одним із семи архангелів (старших ангелів), архістратигом небесного воїнства, покровителем людського роду.

За давніми переказами, сатана був найяснішим із небесних духів, за що і його назвали Люцифером. Однак пізніше у нього з’явилося самолюбство, гордовитість і злоба, він спокусив цим багатьох інших духів. Архангел Михайло зібрав військо благочестивих ангелів і влаштував війну проти сатани та його підступних ангелів. Сатана не втримався і був скинутий разом зі своїм військом на землю. Відтоді Архангел Михаїл не перестає боротись за порятунок людського роду.

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Іменини 21 листопада святкують: Кіндрат, Михайло.

Народні прикмети 21 листопада:

– Якщо сніг буде мокрим, то майбутній урожай буде хорошим.

– Якщо стоятимуть густі тумани, то погода такою буде до зимового Миколая.

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– Іній – до великого снігу, а туман – на відлигу.

– Від Михайла зима починає кувати морози.

– Як Михайло закує, то Микола не розкує.

– Якщо на Михайла ніч ясна, то буде зима сніжна й красна.

Що можна робити 21 листопада:

1. Запрошуйте в дім гостей. Вважається, що чим більше друзів та рідні буде в домі, тим заможніше буде жити сім’я в наступному році.

2. Приготуйте цього дня холодець із яловичини або свинини.

3. Цього дня готують пироги, в одному з яких запікали монетку. Якщо монетка попадеться дівчині, яка ще не одружена, то найближчим часом вона знайде другу половинку, жінці монетка передвіщає вагітність, самотньому хлопцю – успіх, а чоловікові – багатство.

4. Давайте цього дня дітям мед. Можете намастити його на хліб, або пироги з фруктами, щоб вони були здоровими і щасливими.

5. Дівчата, які довго не можуть вийти заміж можуть попросити допомоги в святого Михаїла, який невдовзі зведе з другою половинкою.

Що не можна робити 21 листопада

1. Не проходьте повз людей, які просять милостиню. Думайте цього дня про людей, у яких скрутне становище.

2. Не їдьте в далеку дорогу, краще провести день вдома з друзями та близькими.