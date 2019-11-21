21 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

21 листопада 2019 року вшановують Святого Михайла. Християни вважають його одним із семи архангелів (старших ангелів), архістратигом небесного воїнства, покровителем людського роду.

За давніми переказами, сатана був найяснішим із небесних духів, за що і його назвали Люцифером. Однак, через деякий час у нього з’явилося самолюбство, гордовитість і злоба, він спокусив цим багатьох інших духів. Архангел Михайло зібрав військо благочестивих ангелів і влаштував війну проти сатани та його підступних ангелів. Сатана не втримався і був скинутий разом зі своїм військом на землю. Відтоді Архангел Михаїл не перестає боротись за порятунок людського роду.

Іменини 21 листопада святкують: Кіндрат, Михайло.

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Народні прикмети на 21 листопада

– Якщо сніг буде мокрим, то урожай наступного року буде хорошим.

– Якщо стоятимуть густі тумани, то погода такою буде до зимового Миколая.

– Іній – до великого снігу, а туман – на відлигу.

– Від Михайла зима починає кувати морози.

– Як Михайло закує, то Микола не розкує.

– Якщо на Михайла ніч ясна, то буде зима сніжна й красна.

Що можна робити 21 листопада

1. Запрошуйте на Михайла в дім гостей. Вважається, що чим більше друзів та рідних буде в оселі, тим заможнішою буде сім’я в наступному році.

2. Приготуйте цього дня холодець із яловичини або свинини.

3. У цей день готують пироги, в одному з яких запікають монетку. Якщо монетка попадеться дівчині, яка ще не одружена, то найближчим часом вона знайде другу половинку, жінці монетка передвіщає вагітність, самотньому хлопцю – успіх, а чоловікові – багатство.

4. Давайте цього дня дітям мед. Можете намастити його на хліб або пиріг. Така давня традиція робиться для того,щоб вони були здоровими і щасливими.

5. Дівчата, які довго не можуть вийти заміж можуть попросити допомоги в святого Михаїла, який невдовзі зведе з другою половинкою.

Що не можна робити 21 листопада