21 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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21 лютого 2019 – свято в Україні та що не можна робити 21 лютого 2019
Що можна і не можна робити 21 лютого / www.1zoom.ru

21 лютого 2019 року вшановують пам'ять святого Захарія Серповидця. Прізвисько таке пророк отримав через те, що у одному зі своїх сновидінь побачив великий серп, що ширяв у повітрі. Насправді серп виявився сувоєм з написаними одкровеннями від Господа.

Іменини сьогодні святкують: Захар, Федір , Степан, Макар.

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Народні прикмети на 21 лютого

– Якщо вночі прогриміло, можна було розраховувати на багатий урожай, великий приплід у тварин та часті дощі влітку.

– Собака лягає на сніг – скоро потеплішає, валяється в снігу – завтра буде завірюха.

Що можна робити 21 лютого

1. Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.

2.Вдалий день для відвідування перукаря, зміна зачіски вам не нашкодить, а навпаки, принесе користь та радість.

Що не можна робити 21 лютого

1. Цього дня варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.

2. Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочите людину, то пристріт вернеться до вас бумерангом.

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Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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