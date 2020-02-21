21 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

21 лютого у православній церкві вшановують святого Захарія Серповидця. Він отримав це прізвисько після того, як в одному зі своїх снів побачив серп, що ширяв у повітрі. Ним виявився сувій з одкровеннями від Господа.

Іменини сьогодні святкують: Захар, Федір, Макар.

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Народні прикмети на 21 лютого

– Якщо вночі прогриміло, можна було розраховувати на багатий урожай, великий приплід у тварин та часті дощі влітку.

– Собака лягає на сніг – скоро потеплішає, валяється в снігу – завтра буде завірюха.

Що можна робити 21 лютого

1. Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.

​2. Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.

Що не можна робити 21 лютого

1. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.

2. Цього дня не можна дивитися дуже довго в дзеркало до заходу, адже можете притягнути у своє життя біду. Літнім людям не варто заглядати у дзеркало і після заходу сонця, бо можна накликати швидку смерть.