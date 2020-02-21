21 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
21 лютого у православній церкві вшановують святого Захарія Серповидця. Він отримав це прізвисько після того, як в одному зі своїх снів побачив серп, що ширяв у повітрі. Ним виявився сувій з одкровеннями від Господа.
Іменини сьогодні святкують: Захар, Федір, Макар.
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Народні прикмети на 21 лютого
– Якщо вночі прогриміло, можна було розраховувати на багатий урожай, великий приплід у тварин та часті дощі влітку.
– Собака лягає на сніг – скоро потеплішає, валяється в снігу – завтра буде завірюха.
Що можна робити 21 лютого
1. Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.
2. Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.
Що не можна робити 21 лютого
1. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.
2. Цього дня не можна дивитися дуже довго в дзеркало до заходу, адже можете притягнути у своє життя біду. Літнім людям не варто заглядати у дзеркало і після заходу сонця, бо можна накликати швидку смерть.
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