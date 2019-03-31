21-річна Кайлі Дженнер приміряла відверте вбрання від Jacquemus: фото

Зірка реаліті-шоу та соціальних мереж Кайлі Дженнер, яка у 21 рік стала наймолодшою мільярдеркою світу за версією Forbes, продемонструвала стильний образ.

Нові світлини Кайлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: У червоному латексі: Кайлі Дженнер приголомшила звабливим образом для глянцю – фото

Знаменитість приміряла легке напівпрозоре плаття з колекції весна-літо 2019 Jacquemus, Свій образ наймолодша з сестер Кардашян-Дженнер доповнила білими босоніжками та популярною сумкою також від бренду, що і сукня.

За один день світлина назбирала понад 5 мільйонів вподобань та безліч схвальних коментарів. Навіть старші сестри Кім і Хлої Кардашян, а також коханий дівчини Тревіс Скотт відреагували на сміливий "аутфіт" Дженнер.