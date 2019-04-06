21-річна Кайлі Дженнер засвітила пишний бюст: фото
Світська левиця та наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер щодня показує мільйонам шанувальників у соціальних мережах моменти з власного життя: стосунки з дочкою Стормі, любов до репера Тревіса Скотта, успіхи у кар'єрі та багато іншого. Будь-який знімок Кайлі назбирує за перші години рекордну кількість вподобань.
Так, один з нових знімків Кайлі став дещо пікантним. Дівчина традиційно опублікувала його на своїй сторінці в Instagram.
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На світлині Дженнер позує в обтислій трикотажній сукні бежевого відтінку з глибоким декольте, що спокусливо підкреслює пишні форми знаменитості. Фото виглядає ефектним через те, що Кайлі позує у променях сонця.
"Рости і сяй", – лаконічно зазначила зірка у підписі.
За один день знімок отримав понад 6 мільйонів "лайків" від користувачів, а також компліменти у коментарях.
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner