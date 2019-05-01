21-річна Кайлі Дженнер заявила про бажання народити другу дитину

Наймолодша мільярдерка у світі та зірка соціальних мереж Кайлі Дженнер зворушливо привітала свого хлопця репера Тревіса Скотта з днем народження.

Кайлі опублікувала привітання на своїй сторінці в Instagram. На честь 28-річчя Тревіса його кохана, з якою вони виховують однорічну дочку Стормі, запропонувала звести ще одну дитину.

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Зірка сімейства Кардашян-Дженнер показала серію сімейних знімків.

Кожен день спостерігаю за тим, як ти стаєш надійним партнером, другом, сином і батьком. Ти – мій найкращий друг і коханий чоловік в одній особі. Я люблю тебе і дуже тобою пишаюся. З днем народження! Займімося коханням і заведемо ще одну дитину,

– підписала публікацію вона.

Крім того, 21-річна Кайлі підготувала коштовний подарунок своєму бойфренду на день народження – автомобіль марки Lamborghini.



Подарунок Кайлі Дженнер на день народження Тревіса Скотта / Instagram-Stories / @travisscott