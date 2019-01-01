21-річна Тіна Кунакі народила дитину від 52-річного Венсана Касселя

21-річна дружина французького актора і екс-чоловіка Моніки Беллуччі Венсана Касселя, Тіна Кунакі, народила свого первістка.

Про це повідомив актор Венсан Кассель на своїй сторінці в Instagram.

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Колишній чоловік Моніки Беллуччі опублікував на День всіх закоханих, 14 лютого, фото з "емоджі" вагітної жінки, яка схожа на Тіну Кунакі, о 13:41. У коментарях тисячі шанувальників вітають актора з поповненням у родині.

"З Днем Святого Валентина, моя", – підписав знімок Венсан.

До слова, в актора вже є двоє дітей від Моніки Беллуччі, а для Тіни малятко стало першим.

Офіційно про вагітність подружжя шанувальники дізналися на початку 2019 року. Кассель зустрів Новий рік з молодою дружиною у штаті Баія у Бразилії. Звідти вони і вирішили повідомити приємну новину про поповнення у родині.

Кунакі позувала оголеною на пляжі і демонструвала округлий живіт. "Найщасливіший Новий рік", – зазначила 21-річна дівчина у підписі.

Після звістки про вагітність, модель Тіна Кунакі не приховувала свого округлого живота, публікуючи досить пікантні фото. Венсан Кассель також вирішив поділитися з шанувальниками відео з коханою.