21-річна Тіна Кунакі вагітна від 52-річного Венсана Касселя: фото округлого живота

150 Читать новость на русском
Тіна Кунакі і Венсан Кассель
Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Instagram / @tinakunakey

Офіційно: друга дружина французького кіноактора Венсана Касселя Тіна Кунакі вагітна від 52-річного чоловіка.

Відповідне фото опублікувала Тіна Кунакі на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Рікі Мартін і його чоловік стали батьками: фото новонародженої дочки

Як відомо, Кассель зустрів Новий рік з молодою дружиною у штаті Баія у Бразилія. Звідти вони і вирішили повідомити приємну новину про поповнення у родині. 

Кунакі позує оголеною на пляжі, прикриваючись лише крислатим капелюхом, і демонструє округлий живіт. "Найщасливіший Новий рік", – зазначила 21-річна дівчина у підписі.

До слова, в актора вже є двоє дітей від Моніки Беллуччі, а для Тіни малятко буде першим.

тіна кунакі
Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

Дивіться відео: Венсан Кассель і вагітна Тіна Кунакі


Тіна Кунакі / Instagram-Stories / @tinakunakey

Нагадаємо, що Венсан Кассель освідчився Тіні в березні цього року, а 24 серпня пара одружилася. Вони познайомилися в 2015 році на острові Ібіца одразу після того, як Венсен Кассель розлучився з Монікою Беллуччі. Незвична зовнішність моделі та розкішні форми привабили 51-річного актора. Відтак вони почали таємно зустрічатись, не коментуючи свої стосунки до 2016 року.

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Зіркові мами Голлівуд
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
31 грудня 2018 13:28 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 40119
Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
30 грудня 2018 15:48 Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
Олесь Друкач 423
Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
29 грудня 2018 12:22 Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
Юлія Михайлова 2873
Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
28 грудня 2018 21:29 Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
1779
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
28 грудня 2018 19:20 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 7996
Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
28 грудня 2018 19:00 Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
Марта Вересюк 696
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук