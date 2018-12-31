21-річна Тіна Кунакі вагітна від 52-річного Венсана Касселя: фото округлого живота

Офіційно: друга дружина французького кіноактора Венсана Касселя Тіна Кунакі вагітна від 52-річного чоловіка.

Відповідне фото опублікувала Тіна Кунакі на своїй сторінці в Instagram.

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Як відомо, Кассель зустрів Новий рік з молодою дружиною у штаті Баія у Бразилія. Звідти вони і вирішили повідомити приємну новину про поповнення у родині.

Кунакі позує оголеною на пляжі, прикриваючись лише крислатим капелюхом, і демонструє округлий живіт. "Найщасливіший Новий рік", – зазначила 21-річна дівчина у підписі.

До слова, в актора вже є двоє дітей від Моніки Беллуччі, а для Тіни малятко буде першим.



Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

Дивіться відео: Венсан Кассель і вагітна Тіна Кунакі



Тіна Кунакі / Instagram-Stories / @tinakunakey

Нагадаємо, що Венсан Кассель освідчився Тіні в березні цього року, а 24 серпня пара одружилася. Вони познайомилися в 2015 році на острові Ібіца одразу після того, як Венсен Кассель розлучився з Монікою Беллуччі. Незвична зовнішність моделі та розкішні форми привабили 51-річного актора. Відтак вони почали таємно зустрічатись, не коментуючи свої стосунки до 2016 року.