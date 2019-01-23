21-річна вагітна Тіна Кунакі показала округлий живіт: фото
Друга дружина 52-річного французького кіноактора Венсана Касселя, 21-річна Тіна Кунакі не приховує своєї вагітності і зробила сюрприз шанувальникам подружжя, показавши свої нові фото у соціальних мережах.
Нові знімки, на яких Кунакі демонструє округлий живіт, кохана Касселя опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На світлині екзотична красуня позує у теплому білому светрі, який оголює її плечі. Також Тіна показала миле селфі з домашнім котом.
Світлини швидко набирають популярності, відтак у мережі за 40 хвилин вони зібрали понад 30 тисяч вподобань і сотні позитивних коментарів.
Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey
Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey
Нагадаємо, що Венсан Кассель освідчився Тіні в березні цього року, а 24 серпня пара одружилася. Вони познайомилися в 2015 році на острові Ібіца одразу після того, як Венсен Кассель розлучився з Монікою Беллуччі. Незвична зовнішність моделі та розкішні форми привабили актора. Відтак вони почали таємно зустрічатись, не коментуючи свої стосунки до 2016 року.