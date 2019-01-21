21 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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21 січня 2019 – свято в Україні та що не можна робити 21 січня 2019
Що можна і не можна робити 21 січня / 24 канал

21 січня 2019 року відзначають день пам'яті святого Омеляна, який був одним з перших християнських сповідників і єпископів. Також цього дня вшановують пам'ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який вживав лише зілля, яким зціляв хворих.

Іменини сьогодні святкують: Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Омелян, Ілля, Михайло, Юліан.

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Народні прикмети на 21 січня:

– За вітром визначали погоду: якщо з півдня дме, то влітку часто будуть грози.

– По погоді дня передбачали серпень: сніг – останній місяць літа буде дощовим, сонячний день – жарким.

– Вікна в будинку запітніли – до відлиги.

– Людина, котра захворіла цього дня – незабаром одужає.

Що можна робити 21 січня

1. Цього дня вшановували хрещеників і хрещених. Куми повинні ходити один до одного в гості, приносити подарунки і влаштовувати гучні застілля.

2. Якщо до вас прийшли гості, то обов’язково запросіть їх в будинок і почастуєте чимось смачним. Тоді весь рік в домі буде достаток.

3. У цей день потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.

Що не можна робити 21 січня 

1. У першій половині дня не можна працювати. Всі справи переносяться на другу половину дня.

2. Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.

3. Не можна варити чи пити кисіль – до небіжчика.

Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: 24 канал
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