21 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
21 травня 2019 року вшановують Іоанна Богослова – одного з найулюбленіших учнів Ісуса Христа. За переказами, євангеліст і апостол Іоанн Богослов був сином Саломії – дочки святого Йосифа обручника, і Зєвєдєя. Був покликаний Ісусом Христом одночасно зі своїм старшим братом Яковом стати учнем.
Іменини сьогодні святкують: Арсеній, Іван.
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Народні прикмети на 21 травня
– Гарний день – влітку буде гарний урожай грибів.
– Дощовий день – прикмета того, що грибів буде багато.
– Рясно цвіте черемха – літо буде мокре.
– Місяць 21 травня вкрите серпанком – незабаром погода погіршиться.
– Черемха 21 травня цвіте – пора сіяти пшеницю.
– Небо ввечері забарвлюється в червоний колір – погода найближчими днями буде хорошою. Якщо ж небо червоне вранці – буде дощ
– Хмари 21 травня пливуть по напряму вгору – буде ясний день, і навпаки.
– Хмари в одну купу збиваються – чекайте негоди.
Що можна робити 21 травня
1. Наші предки цього дня до сходу сонця збирали росу і хворі промивали нею очі, дівчата вмивалися нею, щоб бути красивими, старші люди мочили голову в росу "щоб не боліла", а господині кропили цією росою домашню птицю – "щоб плодилися курчата".
Що не можна робити 21 травня
1. Не встрявайте в суперечки з близькими – проявіть доброту та щедрість. Якщо важливих справ чи відповідальної роботи на цей день не планували, займіться улюбленим хобі – вашій енергій у цей день важливо знайти застосування.