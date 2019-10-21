21 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

21 жовтня в народному календарі вшановується пам'ять святого Трифона і Пелагеї.

Іменини сьогодні святкують: Таїсія, Юліан.

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Народні прикмети на 21 жовтня

– Хмари низько пливуть – чекайте сильних морозів найближчим часом.

– Для пар, які обрали днем весілля 21 жовтня – прикмети обіцяють дружну сім’ю.

Що можна робити 21 жовтня

1. Сьогодні ідеальний день для вирішення важливих питань.

Що не можна робити 21 жовтня

1. У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом або ж не сідайте сьогодні за автомобіль.