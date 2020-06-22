22 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
22 червня в народному календарі вшановується пам'ять святителя Кирила архієпископа Олександрійського та преподобного Кирила ігумена Білозерського.
Іменини сьогодні святкують: Кирило, Олексій, Григорій.
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Народні прикмети на 22 червня
– Сон, який наснився в ніч з 21 на 22 червня – не здійсниться.
– Грім вранці на Кирила віщує тривалу негоду.
– Якщо ворони кричить, то скоро буде дощ.
– Мурах багато навколо мурашника – буде літній сонячний день.
– Якщо 22 червня достигла суниця – сіяти овес вже марно.
– Зоряне небо в ніч на 22 червня віщує хороший врожай грибів.
Що можна робити 22 червня
- Вважається, що цей день сприятливий для розмови з людиною, з якою ви давно не знаходите спільну мову чи посварені.
Що не можна робити 22 червня
- Сьогодні не можна сваритись із сусідами та близькими, адже якщо здійняти сварку, то і увесь місяць сваритиметесь.