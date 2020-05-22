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22 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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22 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 22 травня / Фото з відкритих джерел

22 травня відзначається День літнього Миколая Чудотворця. Віряни вважають святого заступником і покровителем. Чудотворець оберігає оселі від пожеж, рятує людей від бід та допомагає молодим парам у їхніх проханнях.

Іменини сьогодні святкують: Микола, Василь, Йосип.

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Народні прикмети на 22 травня

– Жаби почали квакати – прикмета того, що буде багатий урожай вівса.

– Вільха зацвіла – пора сіяти гречку.

– На наступний день після Миколая йде дощ – літо буде дощовим і холодним.

Що можна робити 22 травня

  1. Якщо сьогодні мокрий ранок, то треба вмитися ранковою росою, аби впродовж року бути здоровим. 

Що не можна робити 22 травня

  1. В це свято не можна нікому відмовляти, хто просить у вас допомогу. За повір'ям, якщо ви відмовитеся допомогти, то 7 років будете терпіти злидні. 
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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