22 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
22 травня відзначається День літнього Миколая Чудотворця. Віряни вважають святого заступником і покровителем. Чудотворець оберігає оселі від пожеж, рятує людей від бід та допомагає молодим парам у їхніх проханнях.
Іменини сьогодні святкують: Микола, Василь, Йосип.
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Народні прикмети на 22 травня
– Жаби почали квакати – прикмета того, що буде багатий урожай вівса.
– Вільха зацвіла – пора сіяти гречку.
– На наступний день після Миколая йде дощ – літо буде дощовим і холодним.
Що можна робити 22 травня
- Якщо сьогодні мокрий ранок, то треба вмитися ранковою росою, аби впродовж року бути здоровим.
Що не можна робити 22 травня
- В це свято не можна нікому відмовляти, хто просить у вас допомогу. За повір'ям, якщо ви відмовитеся допомогти, то 7 років будете терпіти злидні.
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