22 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

22 травня відзначається День літнього Миколая Чудотворця. Віряни вважають святого заступником і покровителем. Чудотворець оберігає оселі від пожеж, рятує людей від бід та допомагає молодим парам у їхніх проханнях.

Іменини сьогодні святкують: Микола, Василь, Йосип.

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Народні прикмети на 22 травня

– Жаби почали квакати – прикмета того, що буде багатий урожай вівса.

– Вільха зацвіла – пора сіяти гречку.

– На наступний день після Миколая йде дощ – літо буде дощовим і холодним.

Що можна робити 22 травня

Якщо сьогодні мокрий ранок, то треба вмитися ранковою росою, аби впродовж року бути здоровим.

Що не можна робити 22 травня