22 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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22 березня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 22 березня / unsplash.com

22 березня 2019 року вшановується день Великомучеників Севастійських, день Сорока мучеників або день Усіх Святих.

За легендою, сорок воїнів були найкращою дружиною у війську давньоримського імператора Лікінія. Однак він був жорстоким гонителем християнства. За відмову зректись християнської віри всі воїни загинули в 320 році. В холодну ніч їх завели в Севастійське озеро. За ніч воно вкрилося льодом. Аби підсилити муки, на березі затопили лазню.

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Один з воїнів не витримав страждань і вийшов з озера, але невдовзі упав замертво. Один з наглядачів, якого вразила мужність воїнів, зі словами "Я християнин!" зайшов у озеро і їх знову стало сорок.

Іменини сьогодні святкують: Валентин, Валерій, Григорій, Дмитро, Ілля, Іраклій, Кирило, Михайло, Наталія, Олександр, Олександра, Олексій, Северин, Сергій, Тарас.

Народні прикмети на 22 березня

– Сороки і галки прилітають в цей день – до тепла.

– Якщо день 22 березня теплий, то сорок днів після нього також будуть теплими. 

– Теплий вітер подув 22 березня – літо буде дощовим.

Що можна робити 22 березня

1. Цього дня жінки моляться за повернення додому чоловіків із далеких доріг.

Що не можна робити 22 березня

1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

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Прогноз погоди на 22 березня: дощі та сильний вітер не дозволять насолоджуватися теплом
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Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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