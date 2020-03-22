22 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

22 березня християни вшановують пам'ять сорока Севастійських мучеників. За легендою, сорок воїнів були найкращою дружиною у війську давньоримського імператора Лікінія. Однак він був жорстоким гонителем християнства. За відмову зречення християнської віри всі воїни загинули в 320 році.

В холодну ніч їх завели в Севастійське озеро. За ніч воно вкрилося льодом. Аби підсилити муки, на березі затопили лазню.Один з воїнів не витримав страждань і вийшов з озера, але невдовзі упав замертво. Один з наглядачів, якого вразила мужність воїнів, зі словами "Я християнин!" зайшов у озеро і їх знову стало сорок.

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Іменини сьогодні святкують: Валентин, Валерій, Григорій, Ілля, Іраклій, Кирило, Олександр.



40 Севастійських мучників

Народні прикмети на 22 березня

– Якщо в цей день тепло, стільки ж днів утримається гарна погода, якщо навпаки – бути холодам ще 40 днів.

– Сороки і галки прилітають в цей день – до тепла.

– Якщо на Сорок святих опади і мало сонця – влітку не буде тривалих дощів, а осінь видасться сухою та погожою.

Що можна робити 22 березня

1.На день Сорока святих господиня дому має спекти пироги чи пампушки.

2.Якщо в цей день тепло – то можна сіяти мак.

3.У цей день жінки моляться в церкві за повернення додому чоловіків із далеких доріг.

Що не можна робити 22 березня

1.Цього дня не можна працювати, адже за повір'ям, хто на це свято працюватиме, тому зробиться 40 болячок.

2.У цей день не можна нікому позичати гроші в борг.