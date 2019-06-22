22 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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22 червня 2019 – свято в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 22 червня / Фото з відкритих джерел

22 червня 2019 року в народному календарі відзначають день Кирила Олександрійського. З цього дня розпочинаються найкоротші ночі, дні скорочуються, а літо повністю вступає у свої права.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Маріанна, Марія.

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Народні прикмети на 22 червня

– Якщо 22 червня поспіла суниця – сіяти овес уже марно.

– Зоряне небо в ніч на 22 червня віщувало гарний врожай грибів.

– Грім зранку на Кирила віщував тривалу негоду.

Що можна робити 22 червня

1. Вважається, що цей день сприятливий для розмови з людиною, з якою ви давно не знаходите спільну мову чи посварені.

Що не можна робити 22 червня

1. Сьогодні не можна сваритись із сусідами та близькими, адже якщо здійняти сварку, то і увесь місяць сваритиметесь.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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