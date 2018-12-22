22 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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22 грудня 2018 – День святої Анни в Україні, що не можна робити 22 грудня 2018
Що можна і не можна робити 22 грудня / unsplash.com

22 грудня 2018 року вшановується пам'ять святої Анни, яка відома як мати Богородиці. Анна разом зі своїм чоловіком Йоакимом не могли зачати дитину. Оскільки вони знаходилися в похилому віці, їм з'явився ангел, який сповістив про те, що незабаром вони стануть батьками. Вдячні Анна і Йоаким вирішили, що віддадуть свою доньку в храм для служіння Богу. Дочку батьки назвали Марією.

У північній півкулі відбувається зимове сонцестояння, відтак 21 грудня вважається найкоротшим днем, а 22 грудня – найдовшою ніччю. Саме з цього дня дні стають довшими і Сонце відроджується.

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Іменини 22 грудня святкують: Анна, Анатолій, Василь, Володимир, Степан.

Народні прикмети на 22 грудня

– Якщо на вулиці гарна погода – 31 січня буде сонячно.

– Яка Анна до полудня, така зима до кінця грудня.

– Якщо йде дощ – вся весна буде дощовою.

– На деревах іній – під Новий рік буде похмуро.

– Рясний іній на деревах – буде хороший урожай.

– Яка Анна до ночі, така зима до весни.

Що можна робити 22 грудня

1. В день святої Анни вагітні жінки та матері можуть просити покровительку про легкі пoлoги та здорову дитину.

Що не можна робити 22 грудня

1. Вагітним жінкам не можна виконувати цього дня важку роботу, адже вона може нашкодити здоров'ю дитини. Також слід особливо дотримуватися посту саме в цей день. 

2. Жінкам при надії не можна зустрічатися з хворими людьми, бо дитина може народитися нездоровою.

3. Анна є заступницею багатьох жіночих професій, тому цього дня не можна займатися пранням, шиттям, вишиванням, прибиранням та іншими серйозними справами.

Теги: LifeStyle Краса Традиції
Джерело: 24 канал
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