22 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
22 грудня християни вшановують пам'ять святої Анни, яка є матір'ю Богородиці. Вона зі своїм чоловіком Йоакимом не могла зачати дитину. Подружжя було в похилому віці, але одного разу їм з'явився ангел, який сповістив, що вони незабаром стануть батьками. Тоді Анна і Йоаким вирішили, що віддадуть свою доньку в храм для служіння Богу.
Іменини 22 грудня святкує Анна.
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Народні прикмети на 22 грудня
– Яка Анна до ночі, така зима до весни.
– Якщо на вулиці гарна погода, то 31 січня буде сонячно.
– Якщо у цей день йде дощ – вся весна буде дощовою.
– Яка Анна до полудня, така зима до кінця грудня.
– Рясний іній на деревах – буде хороший урожай.
– На деревах іній – під Новий рік буде похмуро.
День святої Анни
Що можна робити 22 грудня
1. У це свято вагітні жінки та матері можуть просити покровительку про легкі пoлoги та здорову дитину.
Що не можна робити 22 грудня
1. Анна є заступницею багатьох жіночих професій, тож у цей день не можна займатися пранням, шиттям, вишиванням, прибиранням та іншими серйозними справами.
2. Вагітним жінкам не можна зустрічатися з хворими людьми, адже дитина може народитися нездоровою.
3. Жінкам при надії не можна виконувати у цей день важку роботу, адже вона може нашкодити здоров'ю дитини.
4. Дотримуйтеся в день святої Анни різдвяного посту.