22 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

22 грудня християни вшановують пам'ять святої Анни, яка є матір'ю Богородиці. Вона зі своїм чоловіком Йоакимом не могла зачати дитину. Подружжя було в похилому віці, але одного разу їм з'явився ангел, який сповістив, що вони незабаром стануть батьками. Тоді Анна і Йоаким вирішили, що віддадуть свою доньку в храм для служіння Богу.

Іменини 22 грудня святкує Анна.

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Народні прикмети на 22 грудня

– Яка Анна до ночі, така зима до весни.

– Якщо на вулиці гарна погода, то 31 січня буде сонячно.

– Якщо у цей день йде дощ – вся весна буде дощовою.

– Яка Анна до полудня, така зима до кінця грудня.

– Рясний іній на деревах – буде хороший урожай.

– На деревах іній – під Новий рік буде похмуро.



День святої Анни

Що можна робити 22 грудня

1. У це свято вагітні жінки та матері можуть просити покровительку про легкі пoлoги та здорову дитину.

Що не можна робити 22 грудня

1. Анна є заступницею багатьох жіночих професій, тож у цей день не можна займатися пранням, шиттям, вишиванням, прибиранням та іншими серйозними справами.

2. Вагітним жінкам не можна зустрічатися з хворими людьми, адже дитина може народитися нездоровою.

3. Жінкам при надії не можна виконувати у цей день важку роботу, адже вона може нашкодити здоров'ю дитини.

4. Дотримуйтеся в день святої Анни різдвяного посту.