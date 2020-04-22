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22 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 22 квітня / Фото з відкритих джерел

22 квітня в народному календарі відзначають день Вадима Ключника. Також у цей день відзначається глобальне свято – Міжнародний день Матері-Землі.

Іменини сьогодні святкують: Антон, Вадим.

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Народні прикмети на 22 квітня

 – Якщо грудка землі не розсипається, то орати ще рано, тому що ще ґрунт сирий. Якщо ж земля розсипається, то прийшов час орати.

 – Якщо погода до цього дня не встановилась, то літо буде сухе.

 – Якщо в гніздах яєць менше ніж зазвичай, буде рік неврожайним.

 – Якщо схід сонця з білявими відблисками, то в найближчі дні дощу не буде.

 – Кульбаба зацвіла – настала справжня весна.

 – Вітер і туман – до врожайного року.

 – Багато соку у берези – до прохолодного і дощового літа.

 – Півні рано заспівали – до зміни погоди.

 – Сині хмари – до дощової і теплої погоди.

Що можна робити 22 квітня

  1. У цей день рекомендовано помиритися з людиною з якою у вас склалися погані стосунки.

Що не можна робити 22 квітня 

  1. Сьогодні молодим дівчатам не можна голосно розмовляти біля водойм. 
  2. Не беріться в цей день за справи, до яких не лежить душа, адже ви виконаєте їх недобросовісно.
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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