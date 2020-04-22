22 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

22 квітня в народному календарі відзначають день Вадима Ключника. Також у цей день відзначається глобальне свято – Міжнародний день Матері-Землі.

Іменини сьогодні святкують: Антон, Вадим.

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Народні прикмети на 22 квітня

– Якщо грудка землі не розсипається, то орати ще рано, тому що ще ґрунт сирий. Якщо ж земля розсипається, то прийшов час орати.

– Якщо погода до цього дня не встановилась, то літо буде сухе.

– Якщо в гніздах яєць менше ніж зазвичай, буде рік неврожайним.

– Якщо схід сонця з білявими відблисками, то в найближчі дні дощу не буде.

– Кульбаба зацвіла – настала справжня весна.

– Вітер і туман – до врожайного року.

– Багато соку у берези – до прохолодного і дощового літа.

– Півні рано заспівали – до зміни погоди.

– Сині хмари – до дощової і теплої погоди.

Що можна робити 22 квітня

У цей день рекомендовано помиритися з людиною з якою у вас склалися погані стосунки.

Що не можна робити 22 квітня