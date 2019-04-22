22 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

22 квітня 2019 року відзначають день Вадима Ключника. Цього дня прийнято набирати цілющу джерельну воду.

Іменини сьогодні святкують: Антон, Вадим.

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Народні прикмети на 22 квітня

– Сон, який приснився з 21 на 22 квітня здійсниться через 40 днів. Їжак сниться до сварок; черемха – до інтимної зустрічі; квасити капусту – до смутку і печалі; відтирати пляму – до сорому і ганьби; натирати себе маззю – до недовгої хвороби; надягати маску – до знайомства з брехливою людиною; вирізати фігури з паперу – до звістки здалеку; масло збивати – до грошей або до отримання спадщини; жбурляти м’яч об стінку власного будинку – на вас донесуть; стукати в бубон – будете засмучуватися.

– Якщо грудка землі не розсипається, то орати ще рано, тому що ще ґрунт сирий. Якщо ж земля розсипається, то прийшов час орати.

– Якщо погода до цього дня не встановилась, то літо буде сухе.

– Якщо в гніздах яєць менше ніж зазвичай, буде рік неврожайним.

– Кульбаба зацвіла – настала справжня весна.

– Вітер і туман – до врожайного року.

– Багато соку у берези – до прохолодного і дощового літа.

– Півні рано заспівали – до зміни погоди.

– Сині хмари – до дощової і теплої погоди.

Що можна робити 22 квітня

1. Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.

2. Ідеальний день для самоаналізу та медитації. Надихайтеся природою для створення гарного настрою.

Що не можна робити 22 квітня

1. Цього дня варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.

2. Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочите людині, то пристріт вернеться до вас бумерангом.