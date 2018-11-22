22 листопада 2018 року вшановується пам'ять преподобної Матрони. Вона покинула свою сім'ю і почала служити Богу. Жінка відправилася в чоловічий монастир, щоб чоловік не зміг знайти її. Віддавши свою дочку на виховання, Матрона переодяглася в чоловічий одяг, обстригла волосся і пішла в чоловічий монастир, де представилася євнухом.

Саме з цього дня починається справжня зима. 22 листопада аналізують погодні явища і передбачають погоду на зиму і весну. Спостерігається, що 22 листопада майже завжди стоїть холодна і вітряна погода.

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Іменини 22 листопада святкують: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Мотря, Семен, Тимофій, Федір.

Народні прикмети на 22 листопада:

– Цього дня сильний снігопад прогнозує негоду в травні.

– Якщо іній покриє дерева, то незабаром настануть сильні морози.



Преподобна Матрона

– Якщо вам приснився сон на Матрону, то він здійсниться наступного дня.

– В листопаді Мотря приїде на білому коні – принесе холодну зиму.

– Іній на древах – до морозів, туман – до відлиги.

Що можна робити 22 листопада:

1. Викиньте усі старі речі, які більше ніколи не будете носити, або ж ті, які довший час не одягали. Таким чином, ви попрощаєтеся зі своїм минулим.

2. По можливості, давайте жебракам милостиню, даруйте їм предмети побуду та одяг, який вам непотрібний.

3. Заварюйте цього дня різноманітні лікарські трави і коріння для профілактики зимових недуг.

Що не можна робити 22 листопада:

1. Не віддавайте нікому цього дня свій одяг, адже можете віддати своє щастя в чужі руки.

2. Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.