22 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

22 листопада вшановується пам'ять преподобної Матрони. Вона покинула свою сім'ю, через служіння Богу. Жінка відправилася в чоловічий монастир, щоб чоловік не зміг знайти її. Віддавши свою дочку на виховання, Матрона переодяглася в чоловічий одяг, обстригла волосся і пішла в чоловічий монастир, де представилася євнухом.

Саме з цього дня починається справжня зима. 22 листопада аналізують погодні явища і передбачають погоду на зиму і весну. Спостерігається, що 22 листопада майже завжди стоїть холодна і вітряна погода.

Іменини 22 листопада святкують: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Ілля, Костянтин, Мотря, Семен, Тимофій.

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Народні прикмети на 22 листопада

– Цього дня сильний снігопад прогнозує негоду в травні.

– Якщо іній покриє дерева, то незабаром настануть сильні морози.

– Якщо вам приснився сон на Матрону, то він здійсниться наступного дня.

– В листопаді Мотря приїде на білому коні – принесе холодну зиму.

– Іній на древах – до морозів, туман – до відлиги.

Що можна робити 22 листопада

1. Викиньте усі старі речі, які більше ніколи не будете носити, або ж ті, які довший час не одягали. Таким чином, ви попрощаєтеся зі своїм минулим.

2. По можливості, давайте жебракам милостиню, даруйте їм предмети побуду та одяг, який вам непотрібний.

3. Заварюйте цього дня різноманітні лікарські трави і коріння для профілактики зимових недуг.

Що не можна робити 22 листопада

1. Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.

2. Не відправляйтеся в далеку дорогу, краще проведіть цей день вдома з друзями та близькими.

2. Не можна залишатися в боргах. Віддайте напередодні всі позичені кошти.