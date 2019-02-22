22 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

22 лютого 2019 року вшановують пам'ять святих Панкрата і Микити. Цього дня селяни повинні підготувати оселю до приходу весни.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Геннадій, Іван, Іннокентій, Петро.

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Народні прикмети на 22 лютого

– Сни на Панкрата є віщими. Якщо побачите цибулю уві сні – це обіцяє у майбутньому неприємності і сльози.

– Надворі темна ніч – незабаром зима закінчиться.

– Шумить ліс – чекайте швидкого тепла.

Що робити 22 лютого

1. Якщо почати лікувати будь-яку хворобу саме на Панкрата, то цю хворобу можна буде перемогти.

Що не можна робити 22 лютого

1. Сьогодні забороняється лаятися, скандалити і вживати погані слова.

2. Рекомендується ввечері не виходити з дому, адже недоброзичливці можуть вас наврочити.

3. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.