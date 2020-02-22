22 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

22 лютого вшановується пам'ять святих Панкрата і Микити. Цього дня селяни повинні підготувати оселю до приходу весни.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Геннадій, Іван, Іннокентій, Петро.

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Народні прикмети на 22 лютого

– Якщо після 22 лютого наступні 7 днів будуть холодними – чекайте на теплий та сонячний березень.

– На небі багряний захід – до снігопаду.

– Якщо людина народилася 22 лютого – вона буде хорошою трудівницею.

– Шумить ліс – чекайте на швидке тепло.

– Гілки дерев гнуться під снігом – рік буде урожайним.

– Усі сни на Панкрата є віщими. Однак якщо побачиш цибулю уві сні – це обіцяє неприємності і сльози.

Що можна робити 22 лютого

1. Якщо почати лікувати будь-яку хворобу саме на Панкрата, то цю хворобу можна буде перемогти.

2. Якщо в ластівчиному гнізді в цей день відшукати невеликий камінчик, то його можна використовувати як оберіг від будь-якого зла. Але не можна руйнувати ласточине гніздо – накличеш на себе біду.

Що не можна робити 22 лютого

​1. Не можна цього дня точити ножі, оскільки можна накликати біду.

2. В цей день не можна мити голову, адже накличете собі неприємності на роботі.