22 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
22 лютого вшановується пам'ять святих Панкрата і Микити. Цього дня селяни повинні підготувати оселю до приходу весни.
Іменини сьогодні святкують: Василь, Геннадій, Іван, Іннокентій, Петро.
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Народні прикмети на 22 лютого
– Якщо після 22 лютого наступні 7 днів будуть холодними – чекайте на теплий та сонячний березень.
– На небі багряний захід – до снігопаду.
– Якщо людина народилася 22 лютого – вона буде хорошою трудівницею.
– Шумить ліс – чекайте на швидке тепло.
– Гілки дерев гнуться під снігом – рік буде урожайним.
– Усі сни на Панкрата є віщими. Однак якщо побачиш цибулю уві сні – це обіцяє неприємності і сльози.
Що можна робити 22 лютого
1. Якщо почати лікувати будь-яку хворобу саме на Панкрата, то цю хворобу можна буде перемогти.
2. Якщо в ластівчиному гнізді в цей день відшукати невеликий камінчик, то його можна використовувати як оберіг від будь-якого зла. Але не можна руйнувати ласточине гніздо – накличеш на себе біду.
Що не можна робити 22 лютого
1. Не можна цього дня точити ножі, оскільки можна накликати біду.
2. В цей день не можна мити голову, адже накличете собі неприємності на роботі.