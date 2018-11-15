22-річна дочка голлівудського актора Евана МакГрегора знялася повністю оголеною: пікантні фото

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Клара МакГрегор
Клара МакГрегор / www.instagram.com/andreamete

Дочка голлівудського актора Евана МакГрегора, який відомий за роллю Обі-Вана Кенобі у космічній сазі "Зоряні війни", Клара знялася повністю оголеною у новій фотосесії.

22-річна Клара позувала перед об'єктивом фотографа Андреа Мете, який відомий своїми роботами у стилі ню. 

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Дочка Евана МакГрегора знялася у новій фотосесії повністю оголеною. Один зі знімків вона прокоментувала цитатою з фільму Пітера Уіра "Товариство мертвих поетів".

Ми читаємо і складаємо вірші не тому, що це красиво. Ми читаємо і складаємо вірші, тому що ми представники людства, а людством рухають почуття. Медицина, юриспруденція, бізнес, прикладні науки - все це благородні заняття. І вони необхідні, щоб забезпечувати нам життя. Але поезія, краса, романтика, любов – це саме те, чому ми залишаємося живими,
– йдеться у підписі до фото.

Клара МакГрегор
Клара МакГрегор / Instagram @andreamete

До слова, це не перша відверта фотосесія Клари МакГрегор. У квітні дочка відомого актора знялася оголеною для видання Playboy.

Клара МакГрегор
Клара МакГрегор / Instagram @andreamete

Клара МакГрегор
Клара МакГрегор / Instagram @andreamete

Клара МакГрегор
Клара МакГрегор / Instagram @claramcgregor

Клара МакГрегор / Instagram @andreamete
Клара МакГрегор / Instagram @andreamete

Зазначимо, у січні 2018 року Еван МакГрегор офіційно розірвав стосунки з художницею Ів Мавракіс, залишивши 4 доньок. Дві дівчини – біологічні нащадки актора – Клара і Естер. Ще двох дівчаток пара вдочерила. Ів Мавракіс після розлучення була не багатослівною, зазначивши, що засмучена всією ситуацією, яка склалась у їхній сім'ї.

Теги: LifeStyle Еротика Мода
Джерело: Lifestyle
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