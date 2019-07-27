22-річна Каміла Морроне вперше прокоментувала роман з 44-річним Леонардо Ді Капріо

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Каміла Морроне і Леонардо Ді Капріо
Каміла Морроне і Леонардо Ді Капріо / Колаж LifeStyle 24

44-річний актор Леонардо Ді Капріо вже більше року зустрічається з молодою моделлю Камілою Морроне, а західні ЗМІ пророкують закоханим весілля в найближчому часі. Хоч закохані жодного разу не виходили вдвох на червоні доріжки та не публікували спільні фото, папараці часто ловили пару на спільному відпочинку та прогулянках. Днями Каміла вперше публічно заговорила про їхні стосунки.

Як раніше повідомляв інсайдер виданню People, Леонардо шалено закоханий у свою обраницю і мріє про весілля. Незважаючи на вагому різницю у віці, Лео та Камілла мають глибокі почуття.

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Перші чутки про їхнє одруження з'явились ще у серпні 2018 року. Пара почала зустрічатись у грудні 2017 року, а в січні 2018-го їх вперше запримітили разом журналісти.

На своїй сторінці в Instagram Морроне опублікувала знімки пари культових американських акторів Гамфрі Богарта і Лорен Бекол, які мали двадцять п'ять років різниці у віці і пристрасно кохали одне одного.

"Таке кохання", – додала у підписі модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Camila Morrone (@camilamorrone)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Леонардо Ді Капріо Зіркові романи
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