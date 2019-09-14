22-річна Кайлі Дженнер оголила сідниці перед українським фотографом: знімки для Playboy 18+

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер вперше знялася у відвертій фотосесії для журналу Playboy. Фотографом пікантної зйомки виступила українка Саша Самсонова.

Напередодні Кайлі Дженнер показувала своїм шанувальникам у соціальній мережі Instagram еротичне фото зі своїм коханим Тревісом Скоттом, на якому 22-річна мама позує повністю оголеною. Тепер дівчина поділилася новими звабливими кадрами, які вона зробила для Playboy.

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Так, на обкладинці зображено тіло Кайлі Дженнер у спокусливій червоній білизні, яка ефектно підкреслила пишні груди мільярдерки. На шиї в зірки велика підвіска з кроликом. На інших кадрах вона позує лежачи у напівпрозорій тканині.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Цікаво те, що зйомку контролював сам Тревіс Скотт, також репер взяв ексклюзивне інтерв’ю в коханої. У розмові Кайлі заявила, що з народженням дитини жінка не втрачає своєї сексуальності.

"Сексуальність і материнство можуть співіснувати. І що той факт, що ти приймаєш свою сексуальність, не означає, що ти аморальна або що ти погана мати. Ти можеш бути сексуальною і залишатися крутою мамою", – поділилася Дженнер з коханим.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Playboy (@playboy)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Playboy (@playboy)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Кайлі Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
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