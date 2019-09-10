22-річна Кайлі Дженнер повністю оголилася для Playboy: 18+

22-річна наймолодша мільярдерка у світі і зірка соціальних мереж Кайлі Дженнер знялася разом зі своїм коханим, репером Тревісом Скоттом, у відвертій фотосесії для видання Playboy.

Найперший знімок з еротичної фотосесії для американського Playboy Кайлі Дженнер опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому 22-річна зірка позує абсолютно оголеною в обіймах бойфренда.

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Що цікаво, як повідомляється на сайті Playboy, репер також модерує розмову з Дженнер щодо майбутнього випуску. Номер з Кайлі на обкладинці вийде у продаж 17 вересня 2019 року. Так, креативним директор став сам Тревіс.

Крім того, автором звабливого знімка наймолодшої мільярдерки у світі для журналу стала українська фотографиня Саша Самсонова.

Наразі Playboy опублікував лише одну цитату з розмови закоханих: "Ти мій найкращий друг. Через всі злети і падіння, які виникають у всіх стосунках, ми еволюціонуємо разом через них і продовжуємо зміцнюватися".



Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер / Playboy