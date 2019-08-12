22-річна мільярдерка Кайлі Дженнер зворушила мережу знімками з дочкою Стормі

Наймолодша мільярдерка Кайлі Дженнер, яка 10 серпня відсвяткувала своє 22-річчя на розкішній яхті Tranquility, ціна якої 250 мільйонів доларів, зворушила мільйонну аудиторію шанувальників зворушливими фото з однорічною дочкою Стормі.

На своїй сторінці в Instagram зіркова мама показала ніжні світлини з дочкою, яку народила від свого коханого Тревіса Скотта.

Читайте також: Кайлі Дженнер – 22! Історія успіху бренду наймолодшої мільярдерки світу

Кайлі опублікувала серію знімків з Позітано, на яких вона позує у білосніжній сукні-сорочці та тримає на руках однорічну дівчинку. Додамо, що Дженнер не економить навіть на гардеробі дочки, відтак Стормі може похизуватися дорогим гардеробом та сумками люксових брендів. На одному з фото дочка Кайлі тримає міні-сумку неонового кольору.

"Любов без обмежень", – додала у підписі мільярдерка.



Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Instagram / @kyliejenner

Також Кайлі не приховує своїх почуттів до Тревіса Скотта. Фото з коханим на фоні розкішних краєвидів у Позітано стало дуже популярним у мережі та назбирало понад 5 мільйонів вподобань.

Читайте також: Діамантове намисто, друзі і приватна яхта в Італії: як Кайлі Дженнер відсвяткувала своє 22-річчя



Кайлі Дженнер і її коханий Тревіс Скотт / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner