22-річна Тіна Кунакі і 52-річний Венсан Кассель з'явилися на Венеційському кінофестивалі: фото

Популярний французький актор Венсан Кассель разом з молодою дружиною Тіною Кунакі і їхньою 3-місячною дочкою Амазоні приїхав на Венеційський кінофестиваль.

Тіна і Венсан є найбільш обговорюваною парою у світі. Додамо, що днем раніше на Венеційському кінофестивалі засвітилася екс-дружина Касселя Моніка Беллуччі.

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Новоспечене подружжя за руку пройшлися червоною доріжкою на прем'єрі нового фільму Романа Поланскі "Офіцер і шпигун" в рамках Венеційського кінофестивалю. Закохані не приховували почуттів та радісно позували фотографам.

Для ефектного виходу Кунакі одягнула міні-плаття чорного кольору, яке декороване страусовим пір'ям і блискучими кристалами, з колекції Armani Prive. Завершили образ моделі масивні сережки, чорні босоніжки на підборах і клатч. Неочікувано було побачити Тіну з гладким пучком, адже зазвичай дівчина з'являється на червоних доріжках з розпущеним пишним волоссям. Венсан Кассель обрав синій костюм від Dior, який доповнив сонцезахисними окулярами.