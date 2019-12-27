22-річна Тіна Кунакі похизувалася різдвяними канікулами у Бразилії: фото

Зваблива дружина 53-річного Венсана Касселя Тіна Кунакі відсвяткувала Різдво у сонячній Бразилії, звідки публікує розкішні фото у купальниках.

Нові гарячі знімки Кунакі розмістила на своїй сторінці в інстаграмі. Як відомо, Венсан Кассель має нерухомість у Бразилії, відтак подружжя проводить там чимало часу.

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На світлинах модель позує одна, відтак невідомо, чи проводить час вона з чоловіком, чи з їхньою спільною 8-місячною дочкою Амазоні у Бразилії.

Дівчина знялася у фотосесії на пляжі Арпоадор в Ріо-де-Жанейро та біля басейну у її вілли. Тіна Кунакі продемонструвала ідеальну фігуру в сірому купальнику. Зауважимо, що дружина колишнього чоловіка Моніки Беллуччі часто знімається без макіяжу і демонструє природну красу.

Близько доби після публікації світлини назбирала понад 150 тисяч вподобань та чимало компліментів у коментарях від користувачів у мережі.



Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey



Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey



Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey