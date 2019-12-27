24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

22-річна Тіна Кунакі похизувалася різдвяними канікулами у Бразилії: фото

217 Читать новость на русском
Тіна Кунакі / www.gettyimages.com

Зваблива дружина 53-річного Венсана Касселя Тіна Кунакі відсвяткувала Різдво у сонячній Бразилії, звідки публікує розкішні фото у купальниках.

Нові гарячі знімки Кунакі розмістила на своїй сторінці в інстаграмі. Як відомо, Венсан Кассель має нерухомість у Бразилії, відтак подружжя проводить там чимало часу.

Читайте також: У червоному міні: 22-річна Тіна Кунакі вразила стильним образом у Парижі

На світлинах модель позує одна, відтак невідомо, чи проводить час вона з чоловіком, чи з їхньою спільною 8-місячною дочкою Амазоні у Бразилії.

Дівчина знялася у фотосесії на пляжі Арпоадор в Ріо-де-Жанейро та біля басейну у її вілли. Тіна Кунакі продемонструвала ідеальну фігуру в сірому купальнику. Зауважимо, що дружина колишнього чоловіка Моніки Беллуччі часто знімається без макіяжу і демонструє природну красу.

Близько доби після публікації світлини назбирала понад 150 тисяч вподобань та чимало компліментів у коментарях від користувачів у мережі.

Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

Гірськолижні курорти Карпат: куди можна відправитися на відпочинок
сьогодні
8292
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Тіна Кунакі Бразилія Мода
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:05 Як прикрасити ялинку: тренди 2020 року
Анна Запотоцька 2181
сьогодні 16:46 Де зустріти Новий рік у Львові: добірка цікавих ресторанів
Квітослава Туз 50
сьогодні 16:30 Гірськолижні курорти Карпат: куди можна відправитися на відпочинок
Анастасія Ковач-Петрушенко 8292
сьогодні 12:03 Де у Києві зустріти Новий рік: добірка найцікавіших заходів
Уляна Журба 1082
сьогодні 11:00 Новий рік-2020 за кордоном: де зустріти у Європі
Ірина Буртик 398
Новини
Більше новин
Залиште відгук