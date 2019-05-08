22-річна Тіна Кунакі випустила колекцію одягу

22-річна дружина французького актора Венсана Касселя Тіна Кунакі, яка у квітні 2019 року народила доньку, створила капсульну колекцію одягу для бренду Etam, що є доступною на міжнародному сайті марки.

Тіна Кунакі після народження первістка не з'являлася на публічних подіях і присвятила себе материнству. Разом з цим, модель презентувала нову капсульну колекцію одягу, додавши у неї свого французького стилю.

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Усі моделі одягу створені у базових кольорах: білий, чорний, бежевий, пісочний та бронзовий. Колекція також стала частково сексуальною через сміливі вирізи на спині та декольте. А серед елементів присутні кружевні блузи, комбінезони, льняний костюм, купальники, блейзери, сарафани і кроп-топи.



Тіна Кунакі / Etam



Тіна Кунакі / Etam



Тіна Кунакі / Etam