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22 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 22 січня / Фото з відкритих джерел

22 січня в народному календарі вшановують Пилипа і Євстратія. У цей день бажано прибрати свою оселю, викинути непотріб та підготуватися до весни.

Іменини сьогодні святкують: Антоніна, Захар, Пилип.

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Народні прикмети на 22 січня

– Собака спить згорнувшись в клубок – чекайте на похолодання.

– Ясний день – рік буде урожайним і благополучним.

– Ворони сидять на верхівках дерев – незабаром посиляться морози. 

Що можна робити 22 січня

1. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.

2. Якщо ваша робота пов'язана з торгівлею, зробіть першому покупцю знижку. Таким чином ви зможете забезпечити успіх упродовж всього року.

Що не можна робити 22 січня 

1. Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.

2. Не виходьте з дому цього дня, не вмивши лице. Кажуть, що таким чином можна оминути біду.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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