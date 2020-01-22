22 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
22 січня в народному календарі вшановують Пилипа і Євстратія. У цей день бажано прибрати свою оселю, викинути непотріб та підготуватися до весни.
Іменини сьогодні святкують: Антоніна, Захар, Пилип.
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Народні прикмети на 22 січня
– Собака спить згорнувшись в клубок – чекайте на похолодання.
– Ясний день – рік буде урожайним і благополучним.
– Ворони сидять на верхівках дерев – незабаром посиляться морози.
Що можна робити 22 січня
1. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.
2. Якщо ваша робота пов'язана з торгівлею, зробіть першому покупцю знижку. Таким чином ви зможете забезпечити успіх упродовж всього року.
Що не можна робити 22 січня
1. Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.
2. Не виходьте з дому цього дня, не вмивши лице. Кажуть, що таким чином можна оминути біду.