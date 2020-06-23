23 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
23 червня в народному календарі відзначають день Тимофія. Цей день вважається дуже важким, адже, за повір'ями, ввечері цього дня по землі починають бродити померлі душі.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Антоніна, Ілля, Макар, Тимофій.
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Народні прикмети на 23 червня
– Задушлива погода на сході сонця – до дощу.
– Мокриця цвіте з самого ранку – очікуйте на погану погоду.
– Дзеркало розбити – до лиха.
– Якщо туман по воді стелиться – буде багато грибів.
– Голуби ховаються в сонячний день – до негоди.
– Якщо дощ йде при сонці, то негода скоро пройде.
Що можна робити 23 червня
- Цього дня рекомендовано паритися у лазні, аби оздоровитися.
Що не можна робити 23 червня
- Сьогодні не можна виносити сміття з дому.
- Не підбирайте в цей день із землі хустку, адже накличете у своє життя біду.
- Не можна в цей день приймати подарунки від чужих людей.