23 липня в народному календарі вшановується пам'ять Антонія Печерського, якого називають Громовержцем. Антоній відомий усім тим, що заснував Києво-Печерську лавру.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Антон, Георгій, Данило, Леонтій.

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Народні прикмети на 23 липня

– Вночі 23 липня розпочалася гроза – буде гарна погода.

– Жаби по березі стрибають – прикмета того, що буде гарна погода.

– Якщо 23 липня припадає на п'ятницю або середу, і в цей день гримить грім – значить, риба буде добре ловитися.

– Різкий грім на Антонія – ознака, яка говорить про те, що буде невеликий дощ. Гучний грім – чекайте зливи

Що можна робити 23 липня

Якщо цього дня самотня людина щиро помолиться, то скоро вона знайде свою другу половинку.

Що не можна робити 23 липня