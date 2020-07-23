23 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
23 липня в народному календарі вшановується пам'ять Антонія Печерського, якого називають Громовержцем. Антоній відомий усім тим, що заснував Києво-Печерську лавру.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Антон, Георгій, Данило, Леонтій.
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Народні прикмети на 23 липня
– Вночі 23 липня розпочалася гроза – буде гарна погода.
– Жаби по березі стрибають – прикмета того, що буде гарна погода.
– Якщо 23 липня припадає на п'ятницю або середу, і в цей день гримить грім – значить, риба буде добре ловитися.
– Різкий грім на Антонія – ознака, яка говорить про те, що буде невеликий дощ. Гучний грім – чекайте зливи
Що можна робити 23 липня
- Якщо цього дня самотня людина щиро помолиться, то скоро вона знайде свою другу половинку.
Що не можна робити 23 липня
- Сьогодні не можна прати одяг та виносити сміття з дому.
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