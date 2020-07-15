Французька модель Тіна Кунакі завжди вражала своїми спокусливими формами тіла. Її фігура не зазнала значних змін після пологів, тому дівчина сміливо позує у рекламах різних брендів. В одній з останніх вона продемонструвала справжнє жіноче тіло, яке навіть у віці 23-х років може мати розтяжки.

Дружина французького кіноактора Венсана Касселя стала обличчям рекламної кампанії нової колекції білизняного бренду Cuup, повідомляє 24 канал. У ньому зірка приміряла декілька спокусливих образів, серед яких чільне місце займали трусики з високою посадкою та бюстгальтери різноманітних кольорів. На її обличчі було мінімум макіяжу, а пишне афроамериканське волосся було або ж розпущеним, або зібраним в акуратний хвіт. Локація для зйомок була доволі простою – зелений газон зі шлангом для поливання та пасовище.

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Тіна Кунакі в рекламі Cuup: гарячі фото

Судячи з інстаграму Тіни Кунакі, модель вже давно перестала користуватись фотошопом чи фільтрами, тому демонструє своє тіло та життя таким, як воно є. Саме тому нова реклама білизни припала до душі фанатам, адже там вона показала своє "неідеальне" тіло, яке може мати розтяжки. Автором фотографій став фешн-митець з Лондона Morgane Lay.

Ймовірно, вони з'явились після народження первістка Амазоні минулого року від актора. Вагітність та народження доньки також позначались і на грудях моделі, адже після року грудного вигодовування її груди стали менш пружними та дещо обвислими. Втім, зірка продовжує показувати зміни у своїй фігуру, тим самим закликаючи приймати жінок себе такими, як вони є.

Що цікаво, цю ж тему пропагує у своєму блозі в інстаграмі пишнотіла модель Ешлі Грем. Ще під час вагітності вона демонструвала розтяжки на її тілі, а також цилюліт, який був у неї вже багато років.