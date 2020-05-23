23 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
23 травня в народному календарі вшановують пам'ять Симона – одного з учнів Ісуса Христа. Також в цей день відзначається День Землі.
Іменини сьогодні святкують: Кирило, Семен, Таїсія.
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Народні прикмети на 23 травня
– До світанку чути пташиний спів – буде дощ.
– До вечора не зникають купчасті хмари – чекайте на покращення погоди.
– Дощ іде – літо буде непогожим.
– Дме вітер під час дощу – очікуйте гарної погоди.
Що можна робити 23 травня
- Вважається, що саме сьогодні трави мають цілющу силу та магічну силу. Лікувальні трави треба збирати на самоті.
Що не можна робити 23 травня
- Сьогодні не можна працювати на полі та косити траву. Земля цього дня повинна відпочивати.
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