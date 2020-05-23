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23 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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23 травня 2020 свято сьогодні – яке свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 23 травня / Фото з відкритих джерел

23 травня в народному календарі вшановують пам'ять Симона – одного з учнів Ісуса Христа. Також в цей день відзначається День Землі.

Іменини сьогодні святкують: Кирило, Семен, Таїсія.

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Народні прикмети на 23 травня

 – До світанку чути пташиний спів – буде дощ.

 – До вечора не зникають купчасті хмари – чекайте на покращення погоди.

 – Дощ іде – літо буде непогожим.

 – Дме вітер під час дощу – очікуйте гарної погоди.

Що можна робити 23 травня

  1. Вважається, що саме сьогодні трави мають цілющу силу та магічну силу. Лікувальні трави треба збирати на самоті. 

Що не можна робити 23 травня

  1. Сьогодні не можна працювати на полі та косити траву. Земля цього дня повинна відпочивати. 
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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