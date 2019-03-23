23 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

23 березня 2019 року вшановують святих Василісу та Кіндрата. В народі цей день називали Василісою – повелителькою весняних вод. Вона знала таємницю того, як уникнути паводків. Відтак селяни зверталися до неї за допомогою від великої весняної води.

Іменини сьогодні святкують: Галина, Віктор, Павло, Ніка, Анастасія, Василіса.

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Народні прикмети на 23 березня

– Журавлі прилетіли – весна буде теплою.

– Холодний вітер подув – зима ще довго протримається.

– Гроза 23 березня – рік буде урожайним.

– Прилетіли ластівки – буде великий врожай. Можна вирушати на риболовлю, адже клювання буде також добрим.

– Навколо Місяця видно кола - скоро піде дощ

Що можна робити 23 березня

1. Слухайте свій ввласний голос та нтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.

2. Ідеальний день для самоаналізу та медитації. Надихайтеся природою для створення гарного настрою.

Що не можна робити 23 березня

1. Уникайте цього дня грубу та жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.