23 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

34
23 березня 2019 – свято в Україні та що не можна робити 23 березня
Що можна і не можна робити 23 березня / unsplash.com

23 березня 2019 року вшановують святих Василісу та Кіндрата. В народі цей день називали Василісою – повелителькою весняних вод. Вона знала таємницю того, як уникнути паводків. Відтак селяни зверталися до неї за допомогою від великої весняної води.

Іменини сьогодні святкують: Галина, Віктор, Павло, Ніка, Анастасія, Василіса.

Читайте також: Великий піст 2019: що можна їсти та що не треба робити

Народні прикмети на 23 березня

– Журавлі прилетіли – весна буде теплою.

– Холодний вітер подув – зима ще довго протримається.

– Гроза 23 березня – рік буде урожайним.

– Прилетіли ластівки – буде великий врожай. Можна вирушати на риболовлю, адже клювання буде також добрим.

– Навколо Місяця видно кола - скоро піде дощ

Що можна робити 23 березня

1. Слухайте свій ввласний голос та нтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.

2. Ідеальний день для самоаналізу та медитації. Надихайтеся природою для створення гарного настрою.

Що не можна робити 23 березня 

1. Уникайте цього дня грубу та жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.

blog_ava
Пропаганда Кремля заговорила про новий Донбас в Україні: цього разу він буде на заході
сьогодні
2872
Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
22 березня 22:15 Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
Наталя Боднар 1078
Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні
22 березня 16:00 Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні
Олена Кандяк 635
Топ-10 найкращих пісень гурту ONUKA, які треба почути
22 березня 13:00 Топ-10 найкращих пісень гурту ONUKA, які треба почути
301
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 березня
21 березня 20:07 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 березня
197
День поезії: Леона Вишневська про почуття, любов та стосунки
21 березня 15:23 День поезії: Леона Вишневська про почуття, любов та стосунки
234
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук