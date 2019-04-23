23 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
23 квітня 2019 року відзначають пам'ять 33 мучеників. У народному календарі дата отримала назву Терентія Маревного або днем Сонцезахисту. Цього дня дізнаються про свою долю на найближчі три місяці.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Григорій, Дмитро, Максим, Терентій, Федір, Яків.
Читайте також: Страсний тиждень-2019: що можна їсти
Народні прикмети на 23 квітня
– Червоне сонце в туманному серпанку – до врожаю хліба.
– Якщо вранці 23 квітня стоїть туман навпроти сонця, то протягом дня піде дощ.
– Молоді павуки з'явилися – теплі дні настануть незабаром.
Що можна робити 23 квітня
1. Сьогодні треба подивитися у вікно. Згідно того, кого ви побачите першим є певні значення.
- молода жінка або чоловік – до спокійного і щасливого життя;
- сім'я – до примирення ворогуючих відносин з родичами;
- літня жінка – до хвороб і біди;
- інвалід – поганий знак (ймовірно, в найближчі три місяці ви втратите когось із близьких);
- кішка – до прибутку;
- собака – до невдач;
- птахи – до нового цікавого знайомства і отримання важливих звісток.
Що не можна робити 23 квітня
1. Уникайте цього дня грубу та жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.