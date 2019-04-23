23 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

23 квітня 2019 року відзначають пам'ять 33 мучеників. У народному календарі дата отримала назву Терентія Маревного або днем Сонцезахисту. Цього дня дізнаються про свою долю на найближчі три місяці.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Григорій, Дмитро, Максим, Терентій, Федір, Яків.

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Народні прикмети на 23 квітня

– Червоне сонце в туманному серпанку – до врожаю хліба.

– Якщо вранці 23 квітня стоїть туман навпроти сонця, то протягом дня піде дощ.

– Молоді павуки з'явилися – теплі дні настануть незабаром.

Що можна робити 23 квітня

1. Сьогодні треба подивитися у вікно. Згідно того, кого ви побачите першим є певні значення.

молода жінка або чоловік – до спокійного і щасливого життя;

сім'я – до примирення ворогуючих відносин з родичами;

літня жінка – до хвороб і біди;

інвалід – поганий знак (ймовірно, в найближчі три місяці ви втратите когось із близьких);

кішка – до прибутку;

собака – до невдач;

птахи – до нового цікавого знайомства і отримання важливих звісток.

Що не можна робити 23 квітня

1. Уникайте цього дня грубу та жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.