23 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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23 квітня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 23 квітня / ua.wallpapers-fenix.eu

23 квітня 2019 року відзначають пам'ять 33 мучеників. У народному календарі дата отримала назву Терентія Маревного або днем Сонцезахисту. Цього дня дізнаються про свою долю на найближчі три місяці.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Григорій, Дмитро, Максим, Терентій, Федір, Яків. 

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Народні прикмети на 23 квітня

– Червоне сонце в туманному серпанку  – до врожаю хліба.

– Якщо вранці 23 квітня стоїть туман навпроти сонця, то протягом дня піде дощ.

– Молоді павуки з'явилися – теплі дні настануть незабаром.

Що можна робити 23 квітня

1. Сьогодні треба подивитися у вікно. Згідно того, кого ви побачите першим є певні значення.

  • молода жінка або чоловік – до спокійного і щасливого життя;
  • сім'я – до примирення ворогуючих відносин з родичами;
  • літня жінка – до хвороб і біди;
  • інвалід – поганий знак (ймовірно, в найближчі три місяці ви втратите когось із близьких);
  • кішка – до прибутку;
  • собака – до невдач;
  • птахи – до нового цікавого знайомства і отримання важливих звісток.

Що не можна робити 23 квітня

1. Уникайте цього дня грубу та жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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